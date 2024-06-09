"الجديد": باسيل يسعى لاستقطاب عدد من الكتل ليصل عددهم الى 65 نائبا بهدف تخطي الاسماء المطروحة على رأسها فرنجية

أفادت مصادر "الجديد"، بأن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يسعى الى استقطاب عدد من الكتل على رأسها اللقاء الديمقراطي والاعتدال والمستقلين في محاولة ليصل عددهم الى 65 نائبا بهدف تخطي الاسماء المطروحة على رأسها فرنجية".
وذكرت مصادر كتلة الاعتدال لـ"الجديد"، أننا "نستبعد نجاح مبادرة باسيل على اعتباره طرفا وليس وسطيا أو حياديا خصوصا أنه لا يزال من محور المقاومة وهو يختلف معه فقط على ملف رئاسة الجمهورية".
ولفتت الى أنه "في حال عدم التوافق على التشاور تعول الكتلة على اتفاق المسيحيين على لائحة من الأسماء الرئاسية وتعمل حينها من خلال دورها الوسطي على تأمين إجماع وطني أو توافق على أحد الأسماء المدرجة"، مضيفةً أن "الجواب على مبادرة باسيل يتلخص بالتعويل على التوافق من خلال التشاور للوصول الى انتخاب رئيس لا يعارضه الثنائي الشيعي ولا الثنائي المسيحي".
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