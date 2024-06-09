بايدن يتوصل لاتفاق مع ماكرون بشأن أموال روسيا المجمدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح أموال روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وسئل بايدن عما إذا كان هو وماكرون قد ناقشا القضية وما إذا كانا قد توصلا إلى اتفاق، فأجاب بالقول "نعم ونعم".

وعقب الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال النورماندي لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، استقبل الرئيس الفرنسي، أمس السبت، نظيره الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس. شملت محادثات الرئيسين التجارة وقضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وتدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة في الغرب لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

يوجد نحو 260 مليار يورو (280.9 مليار دولار أميركي) من أموال البنك المركزي الروسي مجمدة في جميع أنحاء العالم، معظمها في الاتحاد الأوروبي. تدر هذه الأموال أرباحا تتراوح بين 2.5 و3.5 مليار يورو سنويا، ويقول الاتحاد الأوروبي إنها ليست مستحقة لروسيا بموجب عقود. وبالتالي، تمثل مكاسب غير متوقعة.

خلال القمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في إيطاليا، يأمل قادة دول مجموعة السبع التوصل إلى اتفاق لاستخدام تلك الأموال لصالح أوكرانيا.

ويجتمع قادة الدول السبع الثرية، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان، في جنوب إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة لمطالبة الحلفاء الغربيين بزيادة مساعدتهم لبلاده، قبل التوجه إلى قمة حول السلام في أوكرانيا تعقد في سويسرا.