أوكرانيا تقاوم روسيا بقصف أهداف لطائرات حربية متطورة

قامت أوكرانيا بضرب بعض الأهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة بعيدة المدى التي أخذتها من الغرب، وقالت أوكرانيا إنها استطاعت التغلب على طائرة حربية روسية متطورة.

وبينت أن قواتها ضربت طائرة حربية روسية حديثة للغاية متمركزة في قاعدة جوية على بعد حوالي 600 كيلومتر (370 ميلا) من الخطوط الأمامية، ونشرت المخابرات العسكرية الرئيسية في كييف صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر آثار الهجوم. وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه أول ضربة ناجحة معروفة لأوكرانيا على طائرة مقاتلة من طراز Su-57، وهي مقاتلة شبح ذات محركين تم الإشادة بها باعتبارها الطائرات العسكرية الأكثر تقدمًا في موسكو.

الدفاع

وتأتي الضربة بعد أن سمحت الولايات المتحدة وألمانيا مؤخرًا لأوكرانيا بضرب بعض الأهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة بعيدة المدى. واستخدمت أوكرانيا بالفعل أسلحة أمريكية لضرب داخل روسيا بموجب توجيهات تمت الموافقة عليها حديثًا من الرئيس جو بايدن والتي تسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لغرض محدود يتمثل في الدفاع عن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقالت الوكالة الأوكرانية إن الطائرة، القادرة على حمل صواريخ خفية لمسافة مئات الكيلومترات، كانت من بين «عدد لا يحصى» من نوعها في ترسانة موسكو. ووفقا لتقارير الوكالات الروسية، حصلت القوات المسلحة الروسية على «أكثر من 10» طائرات سو-57 جديدة العام الماضي، في حين من المقرر أن يتم إنتاج 76 طائرة بحلول عام 2028.

ولم تعلق موسكو على الفور على التقارير.

الطائرات

ومنذ غزو موسكو واسع النطاق قبل أكثر من عامين، كثفت كييف إنتاج الطائرات دون طيار محليًا، واستخدمت الطائرات دون طيار لضرب عمق روسيا، بما في ذلك محطة غاز بالقرب من سانت بطرسبرغ التي تقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلا) شمال أوكرانيا.

وفي أماكن أخرى، واصلت القوات الأوكرانية هجمات الطائرات دون طيار على المناطق الحدودية الجنوبية لروسيا، وفقًا لمسؤولين روس محليين.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن ثلاث طائرات دون طيار ضربت مقاطعة بيلغورود في وقت متأخر، مما أدى إلى إتلاف خط كهرباء وتحطم النوافذ، لكن لم تتسبب في وقوع إصابات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين وصاروخ أوكراني الصنع فوق المنطقة يوم الأحد. المعارك

واستمرت المعارك العنيفة في المنطقة بينما تحاول القوات الأوكرانية صد القوات الروسية الغازية بعد تقدم موسكو الذي استمر أسبوعًا وأثار مخاوف بشأن خاركيف، التي تقع على بعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود الروسية، وموجة من عمليات إجلاء المدنيين.

وقد تركز الهجوم الروسي الجديد المنسق على منطقة خاركيف، ولكن يبدو أنه يشمل اختبار الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك إلى الجنوب، في حين يقوم أيضًا بشن غارات في منطقتي سومي وتشرنيهيف الشماليتين.

ومن شأن تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية أن يساعد أوكرانيا على حماية خاركيف من خلال استهداف القدرات الروسية عبر الحدود. ومن غير الواضح ما هو التأثير الآخر الذي قد يكون له على اتجاه الحرب، في هذه الفترة الحرجة.

وأثارت هذه الخطوة رد فعل غاضبا من موسكو وتحذيرات من أنها قد تورط الناتو في حرب مع روسيا. لكن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، وصف ذلك بأنه «منطق سليم».

أوكرانيا:

سمحت الولايات المتحدة وألمانيا مؤخرًا لأوكرانيا بضرب بعض الأهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة بعيدة المدى.

استخدمت أوكرانيا بالفعل أسلحة أمريكية لضرب داخل روسيا بموجب توجيهات تمت الموافقة عليها حديثًا من الرئيس جو بايدن.

قامت أوكرانيا بأول ضربة ناجحة معروفة.

استهدفت طائرة مقاتلة من طراز Su-57، وهي مقاتلة شبح ذات محركين تم الإشادة بها باعتبارها الطائرات العسكرية الأكثر تقدمًا في موسكو.