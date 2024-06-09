تطوير الاقتصاد أول وعود مرشحي إيران

تسعى إيران إلى تسهيل إجراء الانتخابات لذا وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على ترشح رئيس البرلمان المتشدد و 5 آخرين في الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر إجراؤها في 28 يونيو بعد تحطم طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة آخرين. ويمثل قرار المجلس بداية حملة مختصرة مدتها أسبوعان لاستبدال رئيسي، وهو أحد تلاميذ علي خامنئي.

ومن المرجح أن تتضمن الحملة مناظرات متلفزة مباشرة على قناة الإذاعة التي تديرها الدولة في إيران. ويقوم المرشحون أيضًا بالإعلان على اللوحات وإلقاء خطابات لدعم عروضهم.

وحتى الآن، لم يقدم أي منهم أي تفاصيل، على الرغم من أن الجميع وعدوا بوضع اقتصادي أفضل للبلاد التي تعاني من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب برنامجها النووي.

أبرز المرشحين

ويظل المرشح الأبرز هو محمد باقر قاليباف، 62 عامًا، وهو عمدة سابق لطهران وله علاقات وثيقة بالحرس الثوري شبه العسكري في البلاد. ومع ذلك، يتذكر الكثيرون أن قاليباف، بصفته جنرالًا سابقًا في الحرس الثوري، كان جزءًا من حملة قمع عنيفة ضد طلاب الجامعات الإيرانية في عام 1999. كما ورد أنه أمر باستخدام الرصاص الحي ضد الطلاب في عام 2003 أثناء خدمته كرئيس للشرطة في البلاد.

وترشح قاليباف للرئاسة في عامي 2005 و2013 دون جدوى. وانسحب من الحملة الرئاسية لعام 2017 لدعم رئيسي في محاولته الرئاسية الأولى الفاشلة. فاز رئيسي في انتخابات 2021، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية في إيران، بعد أن وجد كل معارض لرئيسي نفسه غير مؤهل.

وألقى خامنئي خطابًا الأسبوع الماضي أشار فيه إلى الصفات التي سلط عليها أنصار قاليباف الضوء على أنها قد تشير إلى دعم المرشد الأعلى لرئيس البرلمان.

ومع ذلك، قد يُنظر إلى دور قاليباف في حملات القمع بشكل مختلف بعد سنوات من الاضطرابات التي اجتاحت إيران؛ بسبب اقتصادها المتعثر.

مرشحو إيران:

محمد باقر قاليباف، عمدة سابق لطهران

سعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين السابق

علي رضا زاكاني، عمدة طهران

مصطفى بور محمدي، وزير العدل الأسبق.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس رئيسي.

مسعود بيزشكيان، هو المرشح الإصلاحي الوحيد.