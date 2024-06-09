وزير المالية الإسرائيلي.. السنوار السبب فى استقالة غانتس

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب هي ما كان يهدف إليه زعيم حماس بغزة يحيى السنوار وأمين عام حزب الله حسن نصر الله وإيران.

وقال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخاطبا غانتس: "بيني، عندما وضعت تحت النقالة قبل ثمانية أشهر، قمت بعمل شجاع وصحيح، ولهذا السبب، أنت تستحق التقدير".

وأضاف: "اليوم خطوتكم تهدف إلى تفكيك هذا التلاحم لأسباب سياسية وهي غير مسؤولة".

وكتب سموتريتش في حسابه على منصة "إكس": "ليس هناك عمل أقل فخامة من الاستقالة من حكومة أثناء الحرب. هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف أنتم تلبيون طلبهم".

في حين كتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان على موقع "إكس": "أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدا، لقد حان الوقت لتشكيل ائتلاف صهيوني".

وكان بيني غانتس قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، استقالته من الحكومة بعد انقضاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بالحرب على قطاع غزة.

في حين أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس.

وقال آيزنكوت في خطاب استقالته: "الاعتبارات الخارجية والسياسية اخترقت عملية صنع القرار".

من جهته، رد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.

عاجل.. بيني غانتس يستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي

افادت قناة 12 العبرية، بأن عضو مجلس الحرب بيني غانتس أعلن استقالته من مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن عضو مجلس الحرب السابق "بيني غانتس" قال إن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي، ولهذا السبب أترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل.