بالفيديو: الخارجية القطرية: ننتظر ردًا واضحًا على مقترح الصفقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 ، إن الوسطاء ينتظرون ردا واضحا على مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة .

وأضاف الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية بشأن غزة (..) الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وتابع :" نؤكد أن المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف ، ولا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن".

وأوضح الأنصاري أن الاجتماع الخماسي عبر الاتصال المرئي أمس أكد ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

وقال :" نحتاج كمجتمع دولي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح ، والاتصالات لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية بالأزمة في غزة".

وتابع :" المبادئ الواردة بخطاب بايدن توفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة ، والمبادئ الواردة بخطاب بايدن ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".

وأضاف :" حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يكون سببا كافيا للتوصل إلى اتفاق".

المصدر : وكالات