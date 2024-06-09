وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: الحكومة الفاسدة فقدت شرعيتها برحيل جانتس وآيزنكوت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، اليوم الأحد، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الوهمية الفاسدة فقدت شرعيتها برحيل الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت.

وأكد يعلون في تغريدة على حسابة الشخصي بمنصة "إكس"، أن "الحكومة التي أدت لأسوأ فشل أمني في تاريخنا ليس لديها تفويض أو رغبة في خروجنا من الأزمة".

وأوضح يعلون أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، مضيفا "سننزل إلى الشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ البلاد من الدمار".

وأعلن الوزيران بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي آيزنكوت، استقالتهما من حكومة الطوارئ قبل وقت قصير.