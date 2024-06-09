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شقق جنة.. بدء تسليم 672 وحدة في دمياط الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز مدينة مدينة دمياط الجديدة اليوم في تسليم 159 وحدة بيت الوطن، و513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1، 2، يوم الأحد 9/6/2024، والعمارتين 3، 4، يوم الاثنين 10/6/2024، والعمارتين 5، 6، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارتين 7، 8، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2024 لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 9، 10، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارتين 11، 12، يوم الإثنين 24/6/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الثلاثاء 25/6/2024، ووحدات العمارتين 15، 16، يوم الأربعاء 26/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 17، 18، يوم الاثنين 1/7/2024، ووحدات العمارتين 19، 20، يوم الثلاثاء 2/7/2024، ووحدات العمارتين 21، 22، يوم الأربعاء 3/7/2024، ووحدات العمارتين 23، 24، يوم الأحد 7/7/2024، ووحدات العمارتين 25، 26، يوم الثلاثاء 9/7/2024، ووحدات العمارتين 27، 28، يوم الأربعاء 10/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 11/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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