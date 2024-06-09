شقق جنة.. بدء تسليم 672 وحدة في دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز مدينة مدينة دمياط الجديدة اليوم في تسليم 159 وحدة بيت الوطن، و513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1، 2، يوم الأحد 9/6/2024، والعمارتين 3، 4، يوم الاثنين 10/6/2024، والعمارتين 5، 6، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارتين 7، 8، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2024 لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 9، 10، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارتين 11، 12، يوم الإثنين 24/6/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الثلاثاء 25/6/2024، ووحدات العمارتين 15، 16، يوم الأربعاء 26/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 17، 18، يوم الاثنين 1/7/2024، ووحدات العمارتين 19، 20، يوم الثلاثاء 2/7/2024، ووحدات العمارتين 21، 22، يوم الأربعاء 3/7/2024، ووحدات العمارتين 23، 24، يوم الأحد 7/7/2024، ووحدات العمارتين 25، 26، يوم الثلاثاء 9/7/2024، ووحدات العمارتين 27، 28، يوم الأربعاء 10/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 11/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.