هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين سياسيين: لن نتمكن من التوصل إلى تسوية في الشمال دون التوصل إلى اتفاق في غزة

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين سياسيين، أننا "لن نتمكن من التوصل إلى تسوية في الشمال دون التوصل إلى اتفاق في غزة".

وكان قد اعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن استقالته واعضاء حزبه من حكومة بنيامين نتانياهو، ودعا في تصريح له "نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية".

وأمس أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الى انه "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل"، معتبرا ان "حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده".

ورأى ليبرمان أن "بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حماس ولا بإعادة الأسرى من غزة".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي، واشتد تبادل إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة.