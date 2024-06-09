نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين سياسيين، أننا "لن نتمكن من التوصل إلى تسوية في الشمال دون التوصل إلى اتفاق في غزة".
وكان قد اعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن استقالته واعضاء حزبه من حكومة بنيامين نتانياهو، ودعا في تصريح له "نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية".
وأمس أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الى انه "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل"، معتبرا ان "حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده".
ورأى ليبرمان أن "بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حماس ولا بإعادة الأسرى من غزة".
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي، واشتد تبادل إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين سياسيين: لن نتمكن من التوصل إلى تسوية في الشمال دون التوصل إلى اتفاق في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.