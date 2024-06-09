غادي آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ: تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل

أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت انسحابه من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتانياهو، وتوجه في رسالة استقالته لنتنياهو بالقول بان "مجلس الوزراء الذي ترأسه لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب".

واعتبر آيزنكوت في رسالة استقالته لنتانياهو، بان تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل. ولفت الى اننا شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذتها ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد.