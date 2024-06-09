الوزير حيلي تروبير من حزب معسكر الدولة يقدم استقالته من الحكومة بعد استقالة غانتس وآيزنكوت

اعلن الوزير الاسرائيلي حيلي تروبير من حزب معسكر الدولة استقالته من حكومة بنيامين نتيانياهو، وهي ثالث استقالة اليوم، بعد استقالة الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

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