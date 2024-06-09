يعلون: سننزل للشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت والحكومة فقدت شرعيتها برحيل غانتس وآيزنكوت

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون الى ان الحكومة الوهمية الفاسدة برئاسة بنيامين نتانياهو فقدت شرعيتها برحيل الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
ولفت يعلون في تصريح له، الى ان الحكومة التي أدت لأسوأ فشل أمني في تاريخنا ليس لديها تفويض أو رغبة في خروجنا من الأزمة، واكد بان الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الاسرى.
واعلن يعلون بانه سننزل إلى الشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ البلاد من الدمار.
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