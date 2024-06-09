بن غفير طالب نتانياهو بضمه إلى حكومة الحرب بعد استقالة غانتس

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنه "طالب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بضمه إلى حكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس.

وكان قد اعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن استقالته واعضاء حزبه من حكومة بنيامين نتانياهو، ودعا في تصريح له "نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية".

واعلن غانتس تاييده الصفقة التي عرضها الرئيس الاميركي جو بايدن لتحرير الاسرى الاسرائليين في قطاع غزة. واعتبر بان الوضع في إسرائيل وفي مركز اتخاذ القرار "سيئ"، والحرب ستستمر لسنوات ولا أضمن لكم انتصارا سهلا وسريعا، وعلى إسرائيل الوصول لانتصار حقيقي بإعادة الاسرى.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بالقول "الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة".

بدوره، اشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون الى ان الحكومة الوهمية الفاسدة برئاسة بنيامين نتانياهو فقدت شرعيتها برحيل الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ولفت يعلون في تصريح له، الى ان الحكومة التي أدت لأسوأ فشل أمني في تاريخنا ليس لديها تفويض أو رغبة في خروجنا من الأزمة، واكد بان الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الاسرى.

واعلن الوزير الاسرائيلي حيلي تروبير من حزب معسكر الدولة استقالته من حكومة بنيامين نتيانياهو، وهي ثالث استقالة اليوم، بعد استقالة الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.