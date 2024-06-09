وفاة سوريين غرقا في نهر الكلب

توفي شابان سوريان غرقا بينما كانا يمارسان هواية السباحة في مصب نهر الكلب، وهما ع.خ.م (مواليد العام 1998 الحسكة) وه.ف.ع (24 عاما)، وسارع إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفيي سيدة لبنان الجامعي في جونية وأبو جودة في جل الديب.

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