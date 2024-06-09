45 قتيلا في صراع عشائري بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ما لا يقل عن 45 شخصا وأصيب 60 آخرون في قتال بين عشيرتين متنافستين بوسط الصومال، وفقا لضابط بالشرطة الإقليمية.
وقال الضابط أحمد سهل «إن أكثر من 45 شخصا، جميعهم من المسلحين العشائريين المتحاربين من عشيرتي ماريهان ودير، قتلوا في اشتباكات، وهي الأسوأ في مقاطعة جلجادود منذ عدة سنوات».
ووقعت الاشتباكات في منطقة لاندهيير في الجزء الشمالي من مقاطعة جلجادود، واستمر القتال لعدة ساعات واستخدم كلا الجانبين الأسلحة الآلية وبنادق إيه كيه47.
وتضررت العديد من المنازل وآبار المياه من قبل الجماعتين المتحاربتين، حيث ادعت كل منهما ملكية المناطق التي شهدت الأعمال القتالية.
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