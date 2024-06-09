استفزازات حوثية تواكب افتتاح الطرق المغلقة باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، فتح طريق مأرب - البيضاء - صنعاء، اعتبارا من ظهر أمس، بعد استكمال الترتيبات اللازمة.

وأشار خلال لقائه أمس ، بممثلي مبادرة «موكب السلام»، المجتمعية لفتح الطريق، على أهمية تفعيل دور المجتمع لدعم كافة الجهود الإنسانية، وإنجاح مساعي فتح الطرقات المغلقة بين المدن اليمنية بما ينهي المعاناة والمخاطر التي تواجه المسافرين أثناء تنقلهم عبر الصحراء والطرق البديلة والمرهقة.

وأشار إلى أن المبادرة المعلنة منذ فبراير الماضي بفتح طريق مأرب ـ فرضة نهم - صنعاء، والتأكيد في حينه على الاستعداد التام لفتح جميع الطرق التي تربط محافظة مأرب بالمحافظات الأخرى وفي مقدمتها مأرب - البيضاء - صنعاء، ومأرب - صرواح - صنعاء، كانت من أجل المواطنين في كافة أرجاء الوطن لأسباب ودواعٍ إنسانية بحتة.

وأكد أن موقف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بشأن فتح جميع الخطوط والطرقات المغلقة في جميع المحافظات ثابت ومعلن باعتبار أن الطريق حق أساسي لجميع اليمنيين.

وأشاد العرادة، بجهود أعضاء المبادرة ومساعيهم الحميدة، مشددا على ضرورة فتح كافة الطرق المغلقة وخصوصا طريق مأرب - فرضة نهم - صنعاء باعتباره الخط الدولي الأقرب والأنسب والمؤهل لنقل البضائع والمسافرين، وكذلك طريق ملعا - حريب، كونه يخدم إحدى المديريات الجنوبية، وواحدة من أكبر مديريات المحافظة.

ونوه العرادة، إلى الاستفزازات ومحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية إعاقة مساعي فتح الطرقات والتي كان أعضاء المبادرة شاهدين عليها خلال أعمال إزالة الحواجز والكثبان وأبرزها الاستهداف المباشر للفرق والآليات والمعدات التي باشرت عملية فتح طريق مأرب - البيضاء، لافتا إلى أن ذلك الاستهداف والقنص المباشر أسفر عن إصابة سائق إحدى المعدات إصابة بليغة وما يزال في العناية المركزة، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة خلال قصف الميليشيات لعدد من المواقع العسكرية المحيطة بالطريق في نفس التوقيت.

من جهة أخرى قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس الأحد، إنها تلقت تقريرا بنشوب حريق على متن سفينة بعد إصابتها بقذيفة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن، وقبلها بساعات قليلة، أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري» أن سفينة نقل بضائع تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن وأدى ذلك إلى نشوب حريق لكن تم إخماده.

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