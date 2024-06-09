تصعيد على 3 جبهات في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر عسكرية بأن الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجددت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الفاشر.

وأكدت أن قوات الدعم السريع اقتحمت المستشفى الجنوبي بالمدينة، مما أدى إلى إصابة مدير المستشفى والمدير الطبي خلال عملية الاقتحام.

واندلعت المعارك في 3 جبهات قتالية في محيط المدينة، أدت إلى نزوح الآلاف من السكان هربا من القصف المدفعي.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان شرق السودان، إن قوات الدعم السريع هاجمت الفاشر في أكثر من اتجاه، وتسللت إلى المستشفى الذي يحتضن مجموعة كبيرة من المصابين بسبب القصف المتعمد.