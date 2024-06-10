عجز الميزانية الإسرائيلية حتى نهاية ايار يصل إلى 37 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية للأشهر الـ12 المنتهية في ايار الماضي، وصل إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة مع 6.9 في المئة في الشهور الـ12 المنتهية في نيسان 2023.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العجز في الميزانية حتى نهاية ايار 2024، بلغ 137.7 مليار شيكل (37 مليار دولار)، فيما تشير التوقعات بوصول العجز، نحو 33 مليار دولار مع نهاية 2024.

وبحسب الوزارة، فإن العجز التراكمي بلغ 13 مليار دولار منذ مطلع 2024 حتى ايار الماضي، مقارنة مع فائض 3.5 مليار دولار في العام 2023 لنفس الفترة.

وبلغ العجز في الموازنة الإسرائيلية العامة خلال شهر ايار الماضي فقط، 10 مليارات شيكل (2.9 مليار دولار)، في حين يرتفع العجز ليصل نحو 14.8 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، بعد احتساب مدفوعات الضرائب التي تم تأجيلها من شهر نيسان الماضي نتيجة حلول عيد الفصح اليهودي.