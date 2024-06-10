بدء الحملات الانتخابية للرئاسة الإيرانية بعد إعلان أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات

بدأت الحملات الانتخابية للرئاسة الإيرانية بعد إعلان أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية، وستستمر حتى صباح الخميس 27 حزيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "مهر" الايرانية نقلا عن مصادر بإن علي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وحجة الإسلام مصطفى بورمحمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، قد تم تأهيلهم من قبل مجلس صيانة الدستور وتمت الموافقة عليهم.

والجدير ذكره انه المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف قد اعلن انه ارسل مجلس صيانة الدستور نتائج دراسة اهلية المرشحين للإنتخابات الرئاسية الى وزارة الداخلية.

واضاف "مع الانتهاء من التحقق في اهلية المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية".

وفي الوقت الحاضر يتولى محمد مخبر منصب القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية إثر رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد 19 أيار ورفاقه في حادث سقوط المروحية التي كانت تقلهم، بسبب سوء الاحوال الجوية، في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بعد العودة من منطقة خدا آفرين، حيث شارك رئيسي في مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف.