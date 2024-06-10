الحرارة تبدا بالانخفاض التدريجي والملموس والتي تعود الى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والملموس خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع بعض التقلبات المحلية شمال شرق البلاد حتى صباح غد الاثنين، ومن المتوقع أن تتأثر منطقة الحوض الشرقي للمتوسط و جنوب شرق اوروبا بموجة حر ابتداءً من منتصف اﻷسبوع ستؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠ ، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩ وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على الجبال مع احتمال تساقط أمطار خفيفة شمال شرق البلاد، ويستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تعود للارتفاع في الداخل، ويتشكّل ضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وعلى الجبال، واستمرار لظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بحدود ال٥ درجات.