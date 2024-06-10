وهاب: بحسب تقديري مرحلة الحرب سوف تكون طويلة الأمد

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "بحسب تقديري مرحلة الحرب سوف تكون طويلة الأمد"، لافتاً الى أنه "لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية للبنان دون مباركة حزب الله والوحيد القادر على إيجاد مخرج هو رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأوضح وهاب، أن "اللجنة الخماسية طرحت الخروج من سليمان فرنجية"، معتبراً انه "ما فيك تجيب رئيس جمهورية يرفضه حزب الله"، معتبراً أن "المعركة ليست كيفية إنهاء حرب غزة وإنما بقاء إسرائيل أو عدم بقائها، وإيران ترى فرصة حقيقية في ما يحصل لتوجيه ضربة كبيرة لاسرائيل".
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