احتراق مساحة شاسعة من الاعشاب في جبل الصويري

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب في مساحة شاسعة من الاعشاب في جبل الصويري-البقاع. وقد استعان العناصر بمعدات الاطفاء اليدوية لتمكن من تنفيذ المهمة نظراً لعدم وجود طرقات تمكن اليات الاطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق.

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