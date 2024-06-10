الجيش نفذ حملة مداهمات في الهرمل على خلفية اشكال واطلاق نار اديا الى سقوط قتيل

نفذ الجيش حملة مداهمات واسعة في بلدة الشواغير - قضاء الهرمل على خلفية الإشكال الذي حصل بين شبان من آل (ص) وشبان من آل (ح.ح) ونتج عنه تبادل إطلاق نار واطلاق قذائف ومقتل ( ع.ز).

وبحسب الوكالة الوطنية، قامت عناصر الصليب الأحمر اللبناني بنقل جثة القتيل إلى مستشفى الهرمل الحكومي، فيما يتولى مخفر الهرمل التحقيق بالحادث.