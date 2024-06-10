توفي الفلسطيني (حسن ق) غرقاً عند الشاطىء الجنوبي لمدينة صور اثناء ممارسته رياضة السباحة، حيث عملت فرق الانقاذ في الدفاع المدني على سحبه ونقله الى المستشفى اللبناني الايطالي ، الا انه فارق الحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فلسطيني غرقاً عند الشاطىء الجنوبي لمدينة صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.