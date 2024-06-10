«النينيو» تهدد اليابان بصيف شديد الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (طوكيو، لندن)

بعد عام سُجِلَت خلاله درجات حرارة مرتفعة على نحو غير مسبوق في اليابان، بفعل ظاهرة «التذبذب الجنوبي» المعروفة باسم «النينيو» وتفاقم تبعات «التغير المناخي» بسبب الأنشطة البشرية، شهد هذا البلد، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهر أبريل الأكثر دفئاً من نوعه في تاريخه، منذ بدء تسجيل البيانات المتعلقة بحالة الطقس. فبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، زاد متوسط درجات الحرارة في الشهر الماضي، بواقع 2.76 درجة مئوية، عن متوسطها المعتاد، ما أدى إلى أن يمر اليابانيون، بما وصفه بعضهم بـ «أبريل الأكثر دفئاً وحرارة» على مستوى البلاد، منذ أن بدأت الوكالة جمع الإحصاءات الخاصة بالمناخ، في عام 1898، أي قبل 126 عاماً تقريباً.

وينذر هذا الارتفاع بأن يصبح الطقس أدفأ من المألوف في اليابان، خلال الفترة ما بين مايو ويوليو من العام الجاري، ما سيجعل الصيف المقبل، ملتهباً بشكل أكبر من سابقه في 2023. ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية في طوكيو، ارتفع متوسط درجات الحرارة في صيف العام الماضي، بواقع 1.76 درجة مئوية، عن نظيره المُسجل في الفترة من 1991 إلى 2020.

وتتمثل ظاهرة «النينيو» التي يُعزى إليها جانب كبير من المسؤولية عن هذه الارتفاعات في درجات الحرارة باليابان ودول أخرى، في تحول دوري، يشهده نظام المحيط والغلاف الجوي في المحيط الهادئ الاستوائي، كل ثلاث أو سبع سنوات، وهو التحول الذي يستمر في كل مرة، من تسعة أشهر إلى عامين.

وعلى مدار العقود الأخيرة، ألقت تأثيرات التغير المناخي و«النينيو» بظلالها على الأحوال الجوية في اليابان. ففي عام 1998، سجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ثاني أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال أبريل، إذ كان يزيد آنذاك بنحو 1.97 درجة مئوية، عن المتوسط المُسَجَل خلال قرابة ثلاثين عاماً، ما بين 1991 و2020.

وفي حين تفيد البيانات الرسمية في اليابان بأن الفترة ما بين عاميْ 1898 و2000، لم تشهد رصد درجات حرارة أعلى من المتوسط في أبريل، بخلاف حالات نادرة، أصبحت هذه الأجواء الحارة، أكثر شيوعاً منذ العقد الثاني من القرن الحالي. فاعتباراً من عام 2015، صار من المعتاد، تسجيل درجات حرارة، أعلى مما كان مألوفاً من قبل، في ذلك الشهر.

في الوقت نفسه، يقول محللون اقتصاديون، إن الموجات الحارة المتتالية التي شهدتها اليابان في الآونة الأخيرة، لم تخل من فوائد لبعض الشركات والمؤسسات التجارية. فقد أدت تلك الموجات، إلى حدوث رواج كبير، لمنتجات مبتكرة تساعد على تبريد الأجواء، مثل المناديل المُبَرِدة، والمراوح الصغيرة التي يمكن حملها في اليد وغيرها.