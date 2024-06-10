باستثمارات 50 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد بدء رصف محور مروري جديد "مليج- جنزور" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، في جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الرصف وتطوير الطرق، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كون قطاع الطرق ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

استهل المحافظ جولته المسائية بتفقد أعمال بدء رصف محور مروري جديد، طريق (مليج- جنزور)، حيث انتهى وضع طبقة الأساس وجارٍ وضع الطبقة السطحية بجسر ترعة القاصد الترابي حتى كوبري الكلابية (كمرحلة أولى)، واستكمال أعمال قطع الفرمة بالقطاعات المتبقية (كمرحلة ثانية) تمهيدًا لأعمال الرصف. ووجه المحافظ بإنارة الطريق وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بإجمالي استثمارات 50 مليون جنيه، كونه طريقًا هامًا وحيويًا وموازيًا لطريق شبين الكوم – جنزور ومدخلًا جديدًا للعاصمة يساهم في تقليل الاختناقات المرورية.

فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية بطريق "شبين الكوم- طنطا"، حيث انتهى وضع طبقة الأسفلت النهائية بطول 4.5 كيلومتر من مدخل مدينة شبين الكوم حتى قرية الكوم الأخضر، وجارٍ استكمال الأعمال بطول 18 كيلومترًا باتجاه مدينة طنطا بتكلفة 100 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء وإزالة أية معوقات كونه طريقًا هامًا وحيويًا يربط محافظتي المنوفية بالغربية.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بالكورنيش الحضاري بشنوان بطول 600 متر، وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

ويشمل المشروع بناء سور الكورنيش وتجليده بالحجر الهاشمي وتركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك، فضلًا عن إنشاء مقاعد ومظلات خشبية للمواطنين وتركيب الأعمدة الديكورية. ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والعمل على تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفس جمالي للأهالي.