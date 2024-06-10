المشدد 15 عامًا لمدان بتزوير جواز سفر في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، غيابيًا بمعاقبة ستيني بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته بتزوير جواز سفر، ومصادرة المحرر المزور، وإلزامه بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وبحضور عبدالله عبد المجيد حمروش، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2068 لسنة 2024 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 421 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، المدعو "ع.م.ر.ا.ج"، 61 عامًا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته بتهمة تزوير جواز سفر في غضون عام 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ. وأكدت التحقيقات أنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير مادي لمحرر رسمي وهو جواز سفر.

تمت عملية التزوير عن طريق الاصطناع الكامل، حيث مهر جواز السفر ببصمتي خاتم الأكلشيه الثابتتين بالصفحة رقم 31، المنسوب صدورهما إلى جمهورية مصر العربية ودولة اليونان، وذلك باستخدام طابعة عبر الحاسب الآلي. أمد المتهم المجهول بالبيانات، وصنع الأخير المحرر على غرار المحررات الرسمية، ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهات.

كشف تحقيقات المقدم مصطفى منيسي، رئيس مباحث الأموال العامة في كفر الشيخ، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تزوير بصمة أكلشيه تأشيرة الوصول لجمهورية مصر العربية بتاريخ 27 يناير 2018، منسوب صدورها إلى دولة اليونان ومطار القاهرة الدولي بذات التاريخ، عبر الاصطناع بالحاسب الآلي. أظهر تقرير الأدلة الجنائية أن البصمتين غير صادرتين من مطار القاهرة الدولي.