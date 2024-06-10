محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الأحد، "النصب التذكاري الجديد" بمدينة الباجور عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده.

يأتي هذا ضمن جولاته الميدانية المستمرة لافتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية، ضمن احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118، وتنفيذاً لخطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس النواب، والمهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، الذي شهد أعمال إحلال وتجديد وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، والتي تضمنت أعمال إضاءة الهيكل وإنشاء أحواض الزهور، فضلاً عن تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع الجيش والجزيرة الوسطى، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المنطقة ليكون مزارًا يليق بأهالي الباجور، وسط فرحة الأهالي.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الجيش وتطوير الجزيرة الوسطى، والتي تضمنت تركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك والأعمدة الديكورية وإنشاء استراحات ومظلات للمواطنين لخلق متنفس حضاري للأهالي.

وأشار محافظ المنوفية إلى تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بنطاق مركز ومدينة الباجور، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بقيمة استثمارية تقارب 65 مليون و13 ألف جنيه في عدد من القطاعات المختلفة.

ففي قطاع الرصف، تضمنت خطة الباجور رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما في ذلك رصف شارع بورسعيد بداية من المحكمة حتى مصرف الباجور بطول 1.5 كيلومتر، ورصف وتطوير الشارع الرئيسي بمدينة الباجور، وكذلك رصف شارع المصرب. كما انتهى رصف شارع الصنايع وشارع طعيمة بطول 500 متر، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق.