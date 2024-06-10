بعد حادث دهس.. وفاة ربة منزل حزنًا على ابنها في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

توفيت ربة منزل، اليوم الأحد، حزنًا بعد إصابة نجلها في حادث دهس بدراجة نارية أثناء سيره بالطريق أمس، حيث نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الجامعة بطنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من نقطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول كمال محمد، طالب بكلية التربية الرياضية، مصابًا بإصابات بالغة إثر حادث دهس بدراجة نارية أثناء سيره في الطريق العام. وتبين من الكشف الطبي إصابته بنزيف داخلي وتم حجزه بالعناية المركزة.

وكشف مصدر من أسرة الطالب أن والدته أصيبت بحالة حزن شديدة بعد رؤية نجلها في العناية المركزة بحالة صحية حرجة. وعند عودتها للمنزل، توفيت متأثرة بحزنها على حالة نجلها. وتم أداء صلاة الجنازة عليها ودفنها في مقابر العائلة.