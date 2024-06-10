14 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز شمالي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، في انفجار أنبوبة بوتاجاز، داخل منزل بقرية الجندية التابعة لمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل في قرية الجندية التابعة لمركز بني مزار

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخصًا بحروق متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.