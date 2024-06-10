القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باتجاه خليج عدن وأصابوا سفينتين

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في الـ24 ساعة الماضية، أطلق الحوثيّون المدعومون من إيران صاروخَين باليستيَّين مضادَّين للسّفن، من المناطق الّتي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه ​خليج عدن​"، موضحةً أنّ "أحد الصّواريخ الباليستيّة المضادّة للسّفن استهدف سفينة الحاويات "أم/ڤي تاڤيشي- M/V Tavvishi"، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها ​سويسرا​ وترفع العلم اللّيبيري. وقد أبلغت السّفينة عن حدوث أضرار، لكنّها استمرّت في الإبحار".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ تدمير الصّاروخ الباليستي المضاد للسّفن الثّاني بنجاح، بواسطة سفينة للتّحالف، ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وكشفت القيادة أنّ "بشكل منفصل، أطلق الحوثيّون المدعومون من إيران صاروخًا باليستيًّا وصاروخ "كروز" مضادَّين للسّفن في خليج عدن. أصاب كلا الصّاروخَين سفينة "أم/ڤي نورديرني- "M/V Norderney، وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ​ألمانيا​ وترفع علم انتيغوا وباربادوس. وقد أبلغت السّفينة عن حدوث أضرار، لكنّها واصلت الإبحار"، مبيّنةً أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وذكرت أنّ "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة بتدمير طائرة بدون طيّار فوق خليج عدن. وفي وقت لاحق، نجحت القوّات في تدمير صاروخَي كروز للهجوم البرّي تابعين للحوثيّين، ومنصّة إطلاق صواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيّين في اليمن". وأفادت بأنّه "تقرَّر أنّ هذه الأسلحة تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذا الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميذة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".