رئيس زيمبابوي يؤكد على نهضة أفريقيا قريبًا ويشكر روسيا لإمدادها بالأسمدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس زيمبابوي "إيمرسون منانجاجوا" إن زيمبابوي ممتنة لروسيا لتزويدها بالأسمدة، متوقعًا أن يشهد هذا العام موسم حصاد مذهل.

وأضاف منانجاجوا، خلال مقابلته مع وكالة الأنباء الروسية "تاس" على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF):"لقد تلقينا الحبوب والأسمدة من روسيا، ونحن ممتنون للغاية ونتيجة لهذا التسليم، سنحصل على محصول لا يصدق، لأن لدينا ما يكفي من الأسمدة".

وتابع رئيس زيمبابوي:"البلاد سنحتاج إلى المزيد من الإمدادات، وروسيا تمنحنا أسعارا أقل وطرق دفع مريحة أكثر من أي مكان آخر.. ونحن سعداء بالاتفاقيات والفرص القائمة".

يذكر أنه في مارس تم تسليم شحنة روسية إنسانية تبلغ 23 ألف طن من أسمدة أورالكيم ونقلها إلى زيمبابوي.. وقفًا لـ "تاس".

وفي نفس السياق أكد منانجاجوا إن أفريقيا لم تعد "عملاقا نائما"، بل إنها تنهض وستزئير مثل الأسد قريبا، قائلًا:"بالطبع، تتطور البلدان الأفريقية المختلفة بمعدلات مختلفة، ولكن في نهاية المطاف، يمكنك أن ترى أن أفريقيا لم تعد عملاقاً نائماً، فإنها في طريقها إلى النهوض ، وسوف تزأر مثل الأسد، وسوف تنهار الدول الصغيرة الضعيفة".

وشدد منانجاجوا على أن أفريقيا لديها الموارد اللازمة لتكون مستقلة، وتعيد تنمية نفسها، كما أنها تستخدم التكنولوجيا في ذلك.

وأضاف رئيس زيمبابوي: "في الوقت نفسه، تحتاج أفريقيا إلى المهارات ورأس المال العالمي لمساعدتها على تحقيق قفزة في التحديث والنمو الاقتصادي".

يذكر أن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) انعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، وكان موضوع هذا العام هو "تشكيل مناطق جديدة للنمو باعتبارها حجر الزاوية في عالم متعدد الأقطاب"، وتم تنظيم SPIEFمن قبل مؤسسة Roscongress، وكانت وكالة النباء الروسية "تاس" هي الشريك الإعلامي للحدث.