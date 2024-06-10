الدفاع المدني نبّهت المواطنين من ترك الأطفال داخل السيارات في ظل أشعة الشمس الحارقة

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أنه "المواطنين من المخاطر المحدقة بهم في هذه الفترة من السنة، والى ضرورة توخي الحذر من ترك الأطفال داخل السيارات لفترة طويلة من الوقت، في ظل أشعة الشمس الحارقة، ما قد يعرضهم لمخاطر صحية بالغة الخطورة قد تصل في بعض الحالات الى خطر الوفاة".

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