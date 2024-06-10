هآرتس عن دبلوماسي غربي: دول الغرب بدأت تدرك أن الاستمرار بدعمها لاسرائيل بعد استقالة غانتس بات أصعب

نقلح صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن عن دبلوماسي غربي تأكيده أن "جميع حكومات الدول الكبرى بالغرب لا تقيم علاقات مع وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف"، مشيرا الى انه "بعد استقالة الوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت لم يبق في دائرة صنع القرار من نرى بأنه شريك سوى وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت".

وشدد الدبلوماسي الغربي على ان "كل دول الغرب الداعمة لإسرائيل بدأت تدرك أن الاستمرار بدعمها بعد استقالة غانتس بات أصعب".