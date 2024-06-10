مقتل 6 فلسطينيين باستهداف منزل بغزة وإصابة 4 إثر اقتحام القوات الإسرائيلية وادي الفارعة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "الطّائرات الإسرائيليّة شنّت أيضًا سلسلة غارات عنيفة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وذكرت أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين، منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس، بعدد من الدوريّات العسكريّة برفقة جرّافة من جهة حاجز الحمرا العسكري، وتمركزت في منطقة وادي الفارعة وعلى الطّريق المؤدّي إلى مخيم الفارعة، وسط اندلاع اشتباكات أدّت إلى إصابة 4 شبّان".