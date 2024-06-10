الشرطة الأسترالية: شخص ملثم هاجم واجهة مبنى القنصلية الأميركية في سيدني

أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأستراليّة، أنّ "القنصليّة الأميركيّة في شمال ​سيدني​ تعرّضت لاعتداء في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأشارت إلى أنّ "كاميرات المراقبة أظهرت شخصًا ملثّمًا يرتدي سترة داكنة اللّون، قام بإتلاف تسع نوافذ بواسطة مطرقة صغيرة ثقيلة ورسوم "غرافيتي" على الباب"، موضحةً أنّ الاعتداء تضمّن رسم مثلّثات حمراء مقلوبة فوق الشّعار الموجود على واجهة مبنى القنصليّة، وهو رمز يستخدمه بعض النّشطاء المؤيّدين للفلسطينيّين.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن إدانته هذا الاعتداء. كما أبدى رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إدانته للحادثة، مؤكّدًا أنّه "سيتمّ التّحقيق في هذا النوع من السّلوك ومعاقبته من قبل شرطة الولاية".