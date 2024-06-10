السلطات الأميركية دعت مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعو لتنفيذ مقترح الهدنة في غزة

أعلن المتحدّث باسم البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ دعت ​مجلس الأمن الدولي​ إلى الذّهاب للتّصويت على مشروع القرار الأميركي الدّاعم للمقترح" الّذي كان قد أعلن عنه الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ في 31 أيّار الماضي. وأكّد أنّه "يجب على أعضاء المجلس ألّا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم، ويجب أن يتحدّثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق".

وكان بايدن قد كشف بايدن عن خطّة قال إنّها إسرائيليّة وتمتدّ على ثلاث مراحل، مدّة كلّ منها نحو أربعين يومًا، وشتمل وقف إطلاق نار "فوري وكامل" في ​قطاع غزة​، وإطلاق سراح الأسرى الّذين تحتجزهم حركة "حماس" و"تبادل" الأسرى الفلسطينيّين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة" ودخول المساعدات الإنسانيّة.

ويرحّب نصّ مشروع القرار الأميركي بهذا المقترح لوقف إطلاق النّار، ويؤكّد أنّ إسرائيل "وافقت" عليه، ويحضّ حركة "حماس على "قبوله أيضًا، ويدعو الجانبين إلى التّنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شروط".