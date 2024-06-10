درجات الحرارة في السعودية.. مكة المكرمة تسجل 45

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن اليوم الاثنين الموافق 4 ذو الحجة 1445هـ/ 10 يونيو 2024م، من المتوقع أن يسود طقس حار ترتفع فيه درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

ولفت المركز عبر موقعه الإلكتروني بشأن حالة الطقس اليوم إلى أن هناك فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على اجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

درجات الحرارة في السعودية اليوم 10-6-2024

يما يلي نرصد توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 46 والصغرى 34.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 29.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 37 والصغرى 23.

درجة الحرارة في أبها العظمى 30 والصغرى 18.

درجة الحرارة في حائل العظمى 39 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 41 والصغرى 27.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 35 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 36 والصغرى 26.