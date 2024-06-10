الاحتلال يطلق الرصاص بشكل عشوائي على الفلسطينيين بمخيم طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الرصاص على أحد الشباب الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، في ظل استمرار هجماتهم المتوحشة دون أدنى قلق من العقاب على تلك جرائم الحرب البشعة التي يرتكبوها بشكل يومي في حق الفلسطينيين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد، صباح اليوم الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وأعلنت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، عن استشهاد الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عاما)، وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري، ومن سكان مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ضاحية ذنابة، وتمركزت في محيط مسجد الصفا والمروة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق سطح إحدى البنايات العالية في الضاحية المحاذية لمخيم طولكرم، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، تجاه المواطنين، ما ادى الى اصابة الشاب عبد الدايم في حارة مربعة حنون بالمخيم، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وترك ينزف على الأرض، ما أدى إلى استشهاده.

استشهاد عدد نساء وأطفال فلسطينيين جراء قصف منزل بغزة

وفي نفس السياق أعلنت "وفا" استشهاد عدد من المواطنين الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في غزة، وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين ينهم نساء وأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، بجانب وجود اللاف تحت الأنقاض والركام ولم يتمكن أحد من مساعدتهم، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي في السابع من أكتوبر الماضي.