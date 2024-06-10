كوريا الشمالية اطلقت 1,600 بالون قمامة على جارتها الجنوبية حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - وسط تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 310 بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود خلال الليل.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، فإن الوضع بين الكوريتين يتأزم بسبب حملة البالونات المتكررة لكوريا الشمالية والتي ردت عليها كوريا الجنوبية باستئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مساء الأحد في رسالة نصية للصحفيين أن كوريا الشمالية أطلقت بالونات قمامة إضافية، مضيفة أنه لم يتم اكتشاف أي بالونات إضافية تحلق في الهواء بعد ذلك حتى الساعة 8:30 صباح اليوم.

وقالت إن البالونات تحمل النفايات مثل قصاصات من الورق والبلاستيك ويظهر تحليل البالونات أنها لا تحتوي على مواد خطيرة.

وجاء هذا الإطلاق الأخير بعد ساعات من استئناف الجنوب البث الدعائي عبر مكبرات الصوت في المنطقة الحدودية بعد إدانته محاولة الشمال لإثارة القلق لدى الشعب والفوضى في المجتمع.

وكان الشمال قد أطلق ما يقرب من 1,000 بالون تحمل القمامة إلى الجنوب في أواخر الشهر الماضي وأوائل الأسبوع الماضي، ردا على إرسال مجموعات مدنية كورية جنوبية بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج الزعيم الشمالي.

ثم أطلقت كوريا الشمالية نحو 330 بالونا تحمل القمامة في يومي 8 و9 يونيو ردا على إرسال مجموعات مدنية كورية جنوبية بالونات كبيرة تحمل منشورات دعائية في يومي 6 و7 يونيو.

فيما يقدر عدد البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية نحو كوريا الجنوبية 4 مرات مؤخرا بأكثر من 1,600 بالون حتى الآن.