الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات بدون طيار أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية "4 طائرات بدون طيار أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك".
واشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، الى ان "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية"، موضحة أن "اعترضتها منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرتها فوق بريانسك".
وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.
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