يعقوب: من الواضح ان نتانياهو تنصل من اتفاقه مع بايدن

اشار رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، الى ان "من الواضح أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد تنصل من اتفاقه مع الرئيس الاميركي جو بايدن الذي كان قد أعلن عن مبادرة لتبادل الأسرى ووقف الحرب وقد أرسلت إلى حماس لتجيب عليه، وقد أتى الرد الأميركي قويا باستقالة الوزراء الثلاثة بني غانتس وغادي آيزنكوت وحيلي تروبير المقربين من الإدارة الأميركية، وهذا يعني أن الساعات والأيام القليلة المقبلة خطيرة وستظهر أحد أمرين، إما انصياع نتانياهو والعودة إلى الاتفاق، أو مزيد من التطرف وانضمام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مجلس الحرب والاستمرار في القتال المجنون دون أفق".

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