أدرعي: اطلاق صواريخ اعتراضية في منطقة عكا وكريات بيئليك نتيجة تشخيص خاطئ

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان انه "خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد هدف جوي مشبوه في منطقة عكا وكريات بيئليك جنوب عكا حيث تم إطلاق صواريخ اعتراض نحو الهدف"، مشيرا الى انه "بعد التحقيق في الحادث اتضح ان الحديث عن تشخيص خاطئ ولم يتم رصد تسلل أي هدف جوي مشبوه إلى الأجواء الإسرائيلية".

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