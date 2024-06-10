فون دير لاين: واثقة من قدرتي على الفوز بفترة جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبي

أعلنت أورسولا فون دير لاين ، أنها واثقة من قدرتها على الفوز بفترة جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية، بعد أن أظهرت مؤشرات أولية من الاتحاد الأوروبي أن حزبها، حزب الشعب الأوروبي، المنتمي للوسط فاز بمعظم المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأضافت: "نعم. أنا واثقة، لكن بالطبع أعلم أن الكثير من العمل في انتظاري. لكنني واثقة بالتأكيد فيما يتعلق بترشحي لفترة ثانية".
وفي وقت سابق، احتفظت مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) مجتمعة بالغالبية في البرلمان الأوروبي رغم تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف على ما أظهرت تقديرات نشرها البرلمان الأحد.
ومع 181 مقعدا متوقعا للحزب الشعبي الأوروبي و135 للاشتراكيين والديموقراطيين و82 لـ"تجديد أوروبا" (رينيو يوروب) تشكل هذه الأحزاب "الائتلاف الكبير" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720.
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