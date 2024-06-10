قوى الأمن: توقيف سوريَين يروجان المخدرات داخل مخيم صبرا لصالح أحد التجار وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهولَين بترويج المخدّرات داخل ​مخيم صبرا​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ من تحديد هويّتهما، وهما كلّ من: "ع. ح. ح." (مواليد عام 1998، سوري) من أصحاب السّوابق بجرم مخدرات، و"ح. ع." (مواليد عام 2002، سوري)".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-05-29، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود داخل مخيّم صبرا، أثناء قيامهما بترويج ​المخدرات​ على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها. وبتفتيشهما والدرّاجة عُثِرَ على: 22 كيسًا بداخلها مادّة ​حشيشة الكيف​ زنتها بالكامل نحو 345 غرامًا، 7 مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا زنتها بالكامل نحو 50,7 غ، 4 مظاريف بداخلها حبوب مخدّرة نوع ​كبتاغون​ زنتها بالكامل نحو 49,9 غ، 10 مظاريف بداخلها 97 حبّة مخدّرة نوع ترامادول، 4 مظاريف بداخلها 38 حبّة مخدّرة نوع "ترامادول هامافارما"، 48 حبّة مخدّرة نوع "لاسّا"، هاتف خلوي ومبلغ مالي".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات داخل مخيّم صبرا لصالح أحد التجّار، قابل 10 دولار أميركي عن اليوم الواحد، وأنّ الأموال الّتي ضُبطت بحوزتهما ناتجة عن عمليّات التّرويج". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".