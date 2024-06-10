"النشرة": تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى إقليم التفاح

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن هدوءًا حذرًا يسود منطقة حاصبيا هذا الصباح، انطلاقا من سهل الماري الغجر المجيدية وحتى بلدة شبعا ومزارعها، بعد يوم عنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي.

وحتى هذا الصباح، لا يزال الطيران التجسسي الإسرائيلي ينفذ من حين لآخر، طلعات فوق المنطقة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.