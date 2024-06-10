شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قبالة سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 155 كلم من مدينة سولا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 128.7 كلم.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.