استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني عند مدخل مدينة طولكرم ومنعت سيارات الإسعاف من الاقتراب منه بعد إصابته،مما أدى إلى استشهاده، كما أعلنت عن إصابة طفل برصاص الاحتلال في الرقبة.

وفي مخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الفارعة ،وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

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