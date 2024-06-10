شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات حياة كريمة 2024/25 فى 20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الثانية لمبادره حياة كريمة والتي خصصت فيها 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات العام المالي الجديد 2024/25 تغطى 20 محافظة بعدد 52 مركزا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة.

ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2024/2025 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فأن الخطة خصصت الخطة نحو 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و 11% لخدمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطرق، ونحو %4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، و 2% لتأهيل الترع وكباري الري.

جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.

كما تستهدف الحكومة الإهتمام بالبعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.