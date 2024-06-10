شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الشيوخ": ثورة 30 يونيو وحدت إرادة المصريين فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد، توحدت فيه إرادة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان الإرهابية للحفاظ على الدولة المصرية، موضحا أن ثورة 30 يونيو تأكيد للعالم أجمع أن مصر بمؤسساتها وشعبها قادرة على مواجهة التحديات وصنع مستقبل أفضل.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري، ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الشعب المصرى على مر التاريخ أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف صفا واحد فى وجه كل من يسعى للنيل من مؤسسات الدولة أو لتنفيذ مخططات لتخريب البلد، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لنبدأ عهد بناء جديد وإعادة تماسك المؤسسات.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القيادة السياسية حملت على عاتقها مواجهة تلك الصعاب وفى الوقت نفسه دحر الإرهاب ومواجهته فى سيناء لعودة الاستقرار لها خاصة وأن حرب القضاء على الإرهاب لم تكن أقل من نصر 6 أكتوبر وتحرير سيناء بفضل ما بذله رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات تسطر بحروف من نور.